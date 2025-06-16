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Футбол

Борнмут приобрел защитника на смену звезде на продажу

"Вишни" подписали первого новичка лета.
Сегодня, 14:49       Автор: Антон Федорцив
Адриан Трюффер / Getty Images
Адриан Трюффер / Getty Images

Защитник Адриан Трюффер сменил французскую Лигу 1 на чемпионат Англии. Борнмут выкупил контракт левого фулбека, сообщает официальный сайт клуба.

Ренн получил за собственного питомца ориентировочно 13,5 млн евро плюс бонусы. Трюффер заключил с Борнмутом контракт на пять лет. В рядах "вишен" он заменит Милоша Керкеза, за которым охотится Ливерпуль.

В прошедшем сезоне Трюффер сыграл 35 поединков во всех турнирах. В свой актив левый защитник записал 3 мяча и 2 результативные передачи. В рядах сборной Франции он провел 1 матч, а в прошлом году стал вице-чемпионом Олимпиады.

Тем временем английский Брайтон закрыл трансфер защитника итальянской Вероны Диего Копполы.

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