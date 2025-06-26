Ливерпуль объявил о подписании одноклубника Забарного
Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Борнмута и сборной Венгрии Милоша Керкеза.
Как сообщает пресс-служба чемпионов Англии, 21-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "красными" долгосрочный контракт.
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По информации британских СМИ, договор венгерского защитника с мерсисайдцами рассчитан на пять лет.
Kerkez confirmed 😁 pic.twitter.com/96BEhKJ16e— Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025
За переход игрока Ливерпуль заплатил 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро).
👋🇭🇺 pic.twitter.com/nZEoFJm3Nf— Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025
Напомним, что Керкез присоединился к Борнмуту, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, летом 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел во всех турнирах 41 матч, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии.
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