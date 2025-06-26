iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль объявил о подписании одноклубника Забарного

Милош Керкез перешел из Борнмута в стан "красных".
Сегодня, 14:22       Автор: Игорь Мищук
Милош Керкез / liverpoolfc.com
Милош Керкез / liverpoolfc.com

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Борнмута и сборной Венгрии Милоша Керкеза.

Как сообщает пресс-служба чемпионов Англии, 21-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "красными" долгосрочный контракт.

Читай также: Ливерпуль объявил о подписании звезды Бундеслиги

По информации британских СМИ, договор венгерского защитника с мерсисайдцами рассчитан на пять лет.

За переход игрока Ливерпуль заплатил 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро).

Напомним, что Керкез присоединился к Борнмуту, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, летом 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел во всех турнирах 41 матч, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут трансферы Милош Керкез

Статьи по теме

Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана
"Долгосрочный актив": Тренер шотландского клуба оценил подписание украинского голкипера "Долгосрочный актив": Тренер шотландского клуба оценил подписание украинского голкипера
Мюллер рассказал, где может продолжить карьеру Мюллер рассказал, где может продолжить карьеру
Турецкий клуб близок к покупке полузащитника Шахтера - источник Турецкий клуб близок к покупке полузащитника Шахтера - источник

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Другие страны16:44
Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром
Европа16:32
Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана
Европа16:29
Арсенал пролонгировал контракт конкурента Зинченко
Бокс15:51
Количество мест на Уэмбли могут увеличить для реванша Усик - Дюбуа
Европа15:18
"Долгосрочный актив": Тренер шотландского клуба оценил подписание украинского голкипера
Бокс14:40
"Обращаются, когда есть проблема": Уоррен рассказал о тренировочном лагере Дюбуа
Европа14:22
Ливерпуль объявил о подписании одноклубника Забарного
Киберспорт14:15
NaVi - Xtreme Gaming: онлайн-трансляция плей-офф PGL Wallachia
Европа14:00
Эдерсон назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Бокс13:55
Хэйни подерется за титул в третьей для себя весовой категории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK