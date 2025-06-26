Ливерпуль объявил о подписании одноклубника Забарного

Милош Керкез перешел из Борнмута в стан "красных".

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Борнмута и сборной Венгрии Милоша Керкеза.

Как сообщает пресс-служба чемпионов Англии, 21-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "красными" долгосрочный контракт.

Читай также: Ливерпуль объявил о подписании звезды Бундеслиги

По информации британских СМИ, договор венгерского защитника с мерсисайдцами рассчитан на пять лет.

За переход игрока Ливерпуль заплатил 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро).

Напомним, что Керкез присоединился к Борнмуту, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, летом 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел во всех турнирах 41 матч, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!