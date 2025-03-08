Салах побил бомбардирское достижение Суареса за Ливерпуль

Мохамед проводит лучший сезон в истории мерсисайдцев по системе гол+пас.

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах установил очередной рекорд мерсисайдцев.

Сегодня. 8 марта, Мохамед Салах отметился дублем в ворота Саутгемптона. Это позволило ему дойти до отметки 27+17 по системе гол+пас, что является лучшим результатом в истории «красных» за один сезон.

Ранее рекорд по очкам по системе гол+пас в одном сезоне принадлежал Луису Суаресу (31+12).

Напомним, что Салах также вошел в топ-3 бомбардиров за всю историю Ливерпуля

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