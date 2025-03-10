Жирона с Цыганковым в конце избежала поражения от аутсайдера Ла Лиги

Каталонцы продолжили серию без побед в чемпионате до пяти матчей.

В понедельник, 10 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором Эспаньол принимал Жирону.

Гости больше проводили время в атаке, но забить сумели хозяева. Автором гола стал Хофре, который реализовал свой момент на старте второго тайма.

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Жирона доминировала по ходу встречи, взломать ворота соперника сумела лишь на последних минутах. Стуани реализовал пенальти, который принес ничью.

Каталонцы не могут победить в чемпионате уже пятый матч подряд (две ничьи и три поражения).

В составе Жироны сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, который провел на поле всю игру. Именно он заработал пенальти, который был реализован.

В турнирной таблице Ла Лиги Жирона идет на 13 месте с 33 баллами, а Эспаньол 15 с 28 очками.

Эспаньол - Жирона 1:1

Голы: Хофре, 49 - Стуани, 86 (пен.)

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