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Футбол

Президент Реала заблокировал продление контракта с футболистом команды

Лукас Васкес в шаге от ухода из клуба.
Сегодня, 13:42
Лукас Васкес / Getty Images
Лукас Васкес / Getty Images

Защитник мадридского Реала Лукас Васкес, вероятно, покинет команду в конце сезона.

Как сообщает издание El Gol Digital, испанец был близок к продлению контракта с клубом, но в дело вмешался президент Флорентино Перес.

Функционер в последний момент заблокировал продление контракта.

В нынешнем сезоне Лукас Васкес провел 35 матчей за Реал, забил два гола и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что опредилилась судьба Аморима в Манчестер Юнайтед.

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