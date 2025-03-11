Президент Реала заблокировал продление контракта с футболистом команды
Лукас Васкес в шаге от ухода из клуба.
Защитник мадридского Реала Лукас Васкес, вероятно, покинет команду в конце сезона.
Как сообщает издание El Gol Digital, испанец был близок к продлению контракта с клубом, но в дело вмешался президент Флорентино Перес.
Функционер в последний момент заблокировал продление контракта.
В нынешнем сезоне Лукас Васкес провел 35 матчей за Реал, забил два гола и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 3,5 миллиона евро.
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