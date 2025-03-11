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Футбол

В Манчестер Юнайтед назвали незаменимого футболиста

Джим Рэтклифф раскритиковал некоторых игроков.
Сегодня, 14:35
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Совладелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф поделился мыслями о команде.

По словам функционера, в клубе есть футболисты, которые не дотягивают до уровня "красных дьяволов".

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"Некоторые игроки недостаточно хороши, некоторые, вероятно, чрезмерно оплачиваемые. Но для того, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем и которую контролируем, потребуется время. У нас есть период трансформации, когда мы переходим от прошлого к будущему, и мы сейчас находимся в середине этого процесса", - приводит слова Рэтклиффа BBC.

Рэтклифф заявил, что Бруно Фернандеш является очень важным игроком команды.

"В составе есть несколько отличных игроков, как мы знаем. Капитан — невероятный футболист. Нам определенно нужен Бруно Фернандеш. Без него было бы действительно трудно".

В текущем сезоне португалец провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 13 голевых передач.

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