Манчестер Юнайтед мог обанкротиться к Рождеству

Совладелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф высказался по поводу массовых сокращений в клубе.

Руководство прошлым летом уволило 250 человек, а за прошлый месяц - 150-200. По словам функционера, это вынужденные меры для спасения клуба от банкротства.

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"а последние семь лет, включая этот, клуб тратил больше, чем зарабатывал. Если так будет продолжаться долгое время, ситуация станет очень сложной, и с Манчестер Юнайтед это могло бы случиться уже к концу этого года. К концу 2025 года у клуба закончились бы деньги. Мы впервые заявляем об этом публично, но это факт.

Юнайтед обанкротился бы к Рождеству, если бы не было изменений. Если бы мы не реализовали проекты по сокращению расходов и даже не покупали игроков летом, то к Рождеству у клуба закончились бы деньги.

Мы сократили расходы на содержание клуба примерно на 125 миллионов фунтов, и это изменило ситуацию. А 125 миллионов – это значительная сумма", - приводит слова Рэтклиффа The Telegraph.

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