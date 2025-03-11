iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед мог обанкротиться к Рождеству

Джим Рэтклифф впервые высказался о массовых увольнениях в клубе.
Сегодня, 14:10
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Совладелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф высказался по поводу массовых сокращений в клубе.

Руководство прошлым летом уволило 250 человек, а за прошлый месяц - 150-200. По словам функционера, это вынужденные меры для спасения клуба от банкротства.

Читай также: Манчестер Юнайтед объявил о постройке нового стадиона на 100 тысяч зрителей

"а последние семь лет, включая этот, клуб тратил больше, чем зарабатывал. Если так будет продолжаться долгое время, ситуация станет очень сложной, и с Манчестер Юнайтед это могло бы случиться уже к концу этого года. К концу 2025 года у клуба закончились бы деньги. Мы впервые заявляем об этом публично, но это факт.

Юнайтед обанкротился бы к Рождеству, если бы не было изменений. Если бы мы не реализовали проекты по сокращению расходов и даже не покупали игроков летом, то к Рождеству у клуба закончились бы деньги.

Мы сократили расходы на содержание клуба примерно на 125 миллионов фунтов, и это изменило ситуацию. А 125 миллионов – это значительная сумма", - приводит слова Рэтклиффа The Telegraph.

Ранее опредилилась судьба Аморима в Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Он перебоксирует его": легенда бокса выбрал победителя боя Альварес - Кроуфорд "Он перебоксирует его": легенда бокса выбрал победителя боя Альварес - Кроуфорд
Бывший игрок Шахтера попал в символическую сборную чемпионата Турции Бывший игрок Шахтера попал в символическую сборную чемпионата Турции
Суперлига: Кривбасс - Днепр, Черкаские Мавпы - БК Запорожье Суперлига: Кривбасс - Днепр, Черкаские Мавпы - БК Запорожье
Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера в УПЛ, Ливерпуль - ПСЖ, Байер - Бавария в 1/8 финала Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с Пегулой турнире в Индиан-Уэллс
просмотров

Последние новости

Бокс16:25
"Он перебоксирует его": легенда бокса выбрал победителя боя Альварес - Кроуфорд
Европа15:55
Бывший игрок Шахтера попал в символическую сборную чемпионата Турции
Украина15:25
Суперлига: Кривбасс - Днепр, Черкаские Мавпы - БК Запорожье
Украина15:00
Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина14:55
Александрия благодаря дублю Филиппова разгромила Оболонь
Биатлон14:55
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира
Биатлон14:45
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке претерпело изменений
Европа14:35
В Манчестер Юнайтед назвали незаменимого футболиста
Европа14:10
Манчестер Юнайтед мог обанкротиться к Рождеству
Бокс13:55
Усик возглавляет рейтинг P4P от The Ring, Джервонта выбыл из топ-10
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK