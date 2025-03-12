Саудовский клуб предложил многомиллионный контракт звезде Ливерпуля

Вирджил ван Дейк пока не дал свой ответ.

Аль-Хиляль сделал очень щедрое предложение Вирджилу ван Дейку, сообщает L’Equipe.

Напомним, что контракт защитника с Ливерпулем истекает будущим летом. Ван Дейк все еще не определился, где продолжит карьеру.

Аль-Хиляль связался непосредственно с игроком и предложил ему контракт на 20 млн евро в год.

Нидерландец изучил предложение, но пока еще не дал свой ответ. Сейчас защитник сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон.

Вероятней всего, решение касательно своего будущего ван Дейк будет принимать уже летом.

Ранее также сообщалось, что Арсенал заинтересовался еще одним игроком Ньюкасла.

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