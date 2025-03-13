Бавария продлила контракт с лидером команды

Киммих находится в клубе уже десять лет.

Бавария объявила о том, что Йозуа Киммих останется в команде.

30-летний немецкий футболист подписал новый контракт до 30 июня 2029 года.

В составе Баварии Киммих выстпуает 10 лет. За это время он выиграл восемь чемпионатов, три Кубка и шесть Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Провел 429 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 115 результативных передач.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил многомиллионный контракт звезде Ливерпуля.

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