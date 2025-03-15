Артета высказался о сроках возвращения Сака
Букайо готов только к тренировкам в общей группе.
Наставник Арсенала Микель Артета рассказал о восстановлении Букайо Сака от травмы.
По словам Артеты, Сака готов к следующему этапу, которым должна стать тренировка с командой.
«Я надеюсь, что во время международного перерыва Букайо чаще будет работать с мячом в ногах, чем в руках.
Это означает, что он уже может бить по нему, пасовать партнерам, ускоряться и делать все остальное.
Он уже многое делал индивидуально, поэтому, думаю, он готов к следующему этапу, а именно возвращение к тренировкам в более конкурентной среде и оценка его готовности к этому», - сказал Микель.
Напомним, что Арсенал намерен подписать звезду сенсационного Ноттингема.
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