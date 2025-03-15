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Футбол

Мотта отреагировал на слухи о вероятном увольнении в конце сезона

Тьяго не реагирует на критику.
Сегодня, 18:05

Рулевой Ювентуса Тьяго Мотта поделился мыслями о критике в свой адрес.

По словам итальянца, он привык к тому, что квалификацию тренеров постоянно ставят под сомнение.

"Мы каждый раз должны выкладываться на 100%. Завтра против Фиорентины нас ждет замечательный матч. Мы пережили поединок, итог которого было тяжело постичь. Первые 40 минут встречи против Аталанты (поражение 4:0 - прим.) были очень хорошими. Критика? Я не думаю часто о том, что появляется в СМИ.

Мою квалификацию и моих коллег начинают ставить под сомнение с момента подписания контракта. Я первый, кто сомневается в том, что я качественно выполняю свою работу.

Мы многое сделали очень хорошо и многое должны делать лучше", - заявил Мотта.

Напомним, что Мотту может заменить экс-тренер Милана.

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