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Футбол

Румменигге сделал громкое заявление относительно будущего Суперлиги

Легенда Баварии осуществил прогноз касаемо предстоящего турнира.
Сегодня, 18:34
Карл-Хайнц Руммениге / Getty Images
Карл-Хайнц Руммениге / Getty Images

Экс-игрок Баварии и ныне член наблюдательного совета мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге сделал прогноз относительно будущего Суперлиги.

По словам Румменигге, турнир стал обреченным после выхода из состава участников итальянских и английских команд.

"5 лет назад я предложил УЕФА отказаться от группового этапа, потому что он стал однообразным. Единая таблица - это лучший выход из такой ситуации. Таблица в последнем туре менялась почти постоянно.

Что касается Суперлиги, то она стала обреченной и похороненной сразу после выхода английских и итальянских команд. Остались Барселона и Реал, которые, если захотят, могут играть классико каждую неделю".

Также Карл-Хайнц прокомментировал слова Флорентино Переса о том, что Лига чемпионов является несправедливой.

"Мне непонятно, почему он так считает. Я думаю, что текущий формат - лучший вариант для всех. Организаторы Суперлиги хотели больше денег, больше власти.

Они хотели решать, в каком направлении двигать футбол", - резюмировал функционер.

Напомним, что Бавария нашла наследника Нойера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карл-Хайнц Руммениге

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