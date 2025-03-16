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Футбол

Ла Лига опровергла информацию о том, что Реал просил о переносе матча

Тем не менее лига обязалась в дальнейшем следить за расписанием команд.
Сегодня, 13:23
Getty Images
Getty Images

Ла Лига заявила, что мадридский Реал не просил о переносе матча с Вильярреалом.

Напомним, накануне мадридцы обыграли "желтую субмарину", а после матча главный тренер Реала Карло Анчелотти пожаловался, что его команде не дали достаточно отдыха, хотя клуб просил лигу перенести матч.

Ла Лига же в свою очередь заявила, что расписание было известно с 25 февраля, и Реал ничего не говорил по его поводу. 

Также было заявлено, что ранее, когда команды заблаговременно просили о переносе, лига удовлетворяла их просьбы. А касательно 72 часов на отдых - то это не требование, а рекоменадция.

Однако Ла Лига пообещала, что со своей стороны будет более внимательно следить за расписанием, чтобы в будуущем не повторить подобный инцидент.

Стоит отметить, что такая ситуация может повториться еще дважды. Барселона сыграет в следующем раунде Лиги чемпионов и затем в Ла Лиге с перерывом менее 72 часов. То же самое может ждать Реал, если они пройдут в полуфинал.

Ранее также сообщалось, что лидер Атлетико летом покинет клуб.

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