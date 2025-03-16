Челси впервые с апреля прошлого года играет матч АПЛ без Палмера в старте

И тогда , и сегодня поединок против Арсенала.

В матче 29-го тура АПЛ Челси в гостях играет против Арсенала без своего лидера Коула Палмера.

Атакующий полузащитник получил повреждение накануне игры против "канониров". Об этом сообщил Энцо Мареска.

Итальянец выразил надежду, что ключевой игрок "синих" сможет восстановиться во время международного перерыва.

Стоит отметить, что последний матч без Палмера в стартовом составе в АПЛ Челси сыграл еще в апреле прошлого года. Это также был поединок против Арсенала, и тогда команда уступила со счетом 5:0.

На момент написания новости в сегодняшнем матче продолжается первый тайм. Сейчас подопечные Микеля Артеты ведут в счете - 1:0.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал интересуется звездой сенсационного Ноттингема.

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