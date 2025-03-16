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Футбол

Арсенал - Челси: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 16.03.2025

"Канониры" спокойно торжествовали над принципиальным соперником.
Сегодня, 17:28
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В рамках 29-го тура АПЛ Арсенал на своем поле принял Челси.

Уже на 12-ой минуте «канониры» могли выходить вперед. Деклан Райс достаточно опасно пробил, однако, мяч полетел выше ворот.

Чуть позже, а именно через 8 минут счет все же был открыт. Новоиспеченный "центрфорвард" Арсенала Микель Мерино отличился после подачи с углового.

У Челси был шанс сравнять счет после того, как Давид Рая не зафиксировал мяч в руках после удара Марка Кукурелье в одно касание, но «синие» заработали лишь стандарт, который ни к чему не привел.

Самый опасный момент во втором тайме имел снова Микель Мерино. Испанец прицельно пробил в угол ворот Роберта Санчеса, однако вратарь Челси справился с ударом соотечественника.

Что же касается подопечных Энцо Марески, то после перерыва команда итальянца не создала ничего похожего на опасность у владений Давида Раи, поэтому, поплатилась за это потерей очков и минимальным поражением.

Примечательно, что в этом матче Челси играл без Коула Палмера. Последний раз англичанин был вне заявки на матч чемпионата Англии почти год назад, тогда это также был поединок против Арсенала.

Статистика матча АПЛ Арсенал - Челси

Арсенал - Челси 1:0

Гол: Мерино, 20

xG: 0.77 - 0.34
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Владение мячом: 41% - 59%

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