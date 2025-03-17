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Футбол

Флик намерен избавиться от трех футболистов Барселоны

Наставник каталонцев строит команду под свое виденье.
Сегодня, 17:34
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на троих игроков команды.

Как сообщает El Nacional, немецкий специалист не хочет видеть в команде Ансу Фати, Иньяки Пеньи и Пабло Торре.

Флик считает, что лучшим решением для их карьеры будет поиск нового клуба. 

Наставник каталонцев рассчитывает на тех футболистов, которые соответствуют его видению.

Ранее сообщалось, что президент Реала помог Барселоне зарегистрировать Ольмо.

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