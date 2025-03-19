Забарный может получить в партнеры игрока Ливерпуля

Борнмут лидирует в гонке за Куивина Келлехера.

Борнмут лидирует в гонке за вратаря Ливерпуля Куивина Келлехера, утверждает talkSPORT.

Напомним, что 26-летний ирландец уже давно хочет покинуть Энфилд, чтобы получать стабильную игровую практику.

Летом к Ливерпуля присоединится Георги Мамардашвили, потому Келлехер практически точно покинет команду.

На него претендуют Челси, Тоттенхэм, Ньюкасл и Борнмут, и именно "вишни" считаются фаворитами на подписание вратаря.

Команде Ираолы нужен новый первый номер на следующий сезон, так как Кепа вернется в Челси. Клуб не решился подписать испанца на постоянной основе.

Ранее также сообщалось, что лидер Арсенала заинтересовал саудовский клуб.

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