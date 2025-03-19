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Футбол

В Роме оценили дебютный сезон Довбика в Италии

Директор римского клуба назвал задачу каждого футболиста в команде.
Сегодня, 16:34
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Спортивный директор Ромы Флоран Гизольфи высказался про Артема Довбика.

Руководство итальянского клуба довольно игрой украинца, однако рассчитывает, что тот начнет лучше проявлять себя.

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"Артем знает, что от него ожидают большего, и он знает, что люди ему верят. Его сезон остается хорошим.

Мы – Рома, мы можем плохо играть, но мы всегда должны выкладываться на 100%", - приводит слова директора AS Roma Francophone.

Довбик перешел в Рому летом прошлого года за 35 миллионов евро из испанской Жироны. За это время украинец провел за римскую команду 38 матчей, в которых забил 15 голов и сделал четыре голевые передачи.

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