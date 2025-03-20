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Футбол

RFEF отклонила просьбу Барселоны о переносе матча с Осасуной

Матч состоится 27 марта.
Сегодня, 17:23       Автор: Андрей Безуглый
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) отклонила апелляцию Барселоны о переносе матча с Осасуной.

Напомним, что игра 27-го тура Ла Лиги была перенесена из-за смерти одного из медицинских сотрудников каталонцев.

Матчи был перенесен на 27 марта, однако ни Барселона, ни Осасуна не остались довольны новой датой. Например, каталонцы не смогут рассчитывать на шестерых игроков, которые будут в расположении своих сборных.

Однако RFEF отклонила прошение о переносе матча. Вместо этого федерация перенесла матч Атлетик - Осасуна с 28 марта на 30-е.

Ранее также RFEF опровергла слухи о проведении финала Лиги чемпионов-2026/27 в Мадриде.

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