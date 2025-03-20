Экс-форварда сборной Германии ограбили на 150 тысяч евро

Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи стал жертвой злоумышленников, сообщает Bild.

В прошлую пятницу дом экс-игрока в Штутгарте ограбили двое неизвестных. Сам Кураньи в этот момент был на вечеринке.

Кевин застал воров на горячем, однако те сбежали, сейчас их поисками занимается полиция. Кураньи оценил ущерб в 50 тысяч евро.

"Я был на вечеринке по случаю дня рождения со своей семьей. Когда я вернулся домой, я увидел, что внутри горит свет, и был удивлен.

На полу в доме были разбросаны предметы. Тогда я понял, что что-то не так, и крикнул: "Эй, эй!" Грабители спрыгнули с балкона и убежали. Я бросился за ними, но они скрылись в темном лесу. Затем приехала полиция.

Среди украденных вещей были две пары наручных часов, которые моя дочь получила в подарок от своей бабушки. Это особенно больно", – сказал экс-футболист.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Италии может переехать в АПЛ.

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