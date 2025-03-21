Алонсо может остаться в Байере еще на один сезон

Главный тренер Байера Хаби Алонсо может остаться в клубе, пишет GGFN со ссылкой на Rheinische Post.

Напомним, что испанский специалист считается преемником Карло Анчелотти в мадридском Реале. Хотя испанец привлекает внимание и других клубов.э

Однако судьба Анчелотти будет решена лишь по окончании текущего сезона, а Алонсо не намерен ждать ответа так долго.

Как утверждает издание, специалист принимает активное участие в планировании состава на следующий сезон. Вероятно, но все-таки задержится в Байере.

Ранее также голкипер Реала прокомментировал поражение сборной Бельгии.

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