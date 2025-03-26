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Футбол

Основной игрок Баварии получил тяжелую травму

Альфонсо Дэвис выбыл на длительный срок.
Сегодня, 10:57       Автор: Василий Медвидь
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис получил тяжелую травму.

Как сообщает издание BILD, у канадца диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Предварительно Дэвис пропустит минимум 6 месяцев.

Альфонсо травмировался в матче между Канадой и США, который состоялся в ночь с 23 на 24 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария нашла дублера для Кейна.

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