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Футбол

Президент ПСЖ прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи нацелен на большее.
Вчера, 13:59       Автор: Василий Медвидь

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о триумфе в Лиге чемпионов.

Функционер отметил, что парижане не будут останавливаться на достигнутом.

«Теперь наша цель выиграть Клубный чемпионат мира, а затем еще одну Лигу чемпионов.

Такова наша ментальность», - сказал Нассер.

Напомним, что на ISPORT есть видеообзор финала Лиги чемпионов

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