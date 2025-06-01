МЮ установил ценник на звезду, с которой не нашел общего языка Аморим

Манчестер Юнайтед готов продать Алехандро Гарначо летом.

Как сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс, манкунианцы установили ценник на аргентинца. Сумма, которая их устроит, составляет 40 млн фунтов стерлингов.

Зимой Гарначо уже мог покинуть команду. Тогда им интересовались Челси и Наполи.

Причина, по которой Алехандро является нежелательным активом для «красных дьяволов», заключается в его напряженных отношениях с Рубеном Аморимом.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм раскритиковал поведение некоторых игроков Манчестер Юнайтед.

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