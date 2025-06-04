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Футбол

Еще одна звезда Манчестер Сити летом покинет клуб

Джек Грилиш должен найти себе новую команду.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш, вероятно, покинет летом клуб, пишет ESPN.

Издание пишет, что 29-летний англичанин не был включен в заявку на клубный ЧМ, так как он уйдет из команды.

"Горожане" разрешил игроку общаться с другими командами, чтобы найти для себя следующий клуб, даже не смотря на то, что у Джека еще два года по контракту.

В этом сезоне Гилишь получил от Гвардиолы более 1500 минут на поле, однако отметился лишь тремя голами и пятью передачами. Трансфермаркт оценивает англичанина в 28 млн евро.

Ранее также большую трансферную кампанию анонсировал новый клуб другого экс-игрока Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джек грилиш

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