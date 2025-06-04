Де Лаурентис - о летней кампании: Трансферов будет много
Президент Наполи Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб планирует широкую трансферную кампанию.
Ранее неаполитанцы сохранили Антонио Конте и подписали Кевина де Брюйне, однако по словам де Лаурентиса, это только начало.
Де Брюйне – чемпион, мы это знаем, но он игрок определенно возраста.
Это еще один фрагмент для команды, которую нужно усилить. Мы будем участвовать в четырех турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии, а также в Лиге чемпионов. Так что трансферов будет много.
Мы любим работать хорошо и не хотим ничего оставлять на волю случая. Никто не ожидал столь быстрого подтверждения кандидатуры Конте, так что не волнуйтесь.
И вот еще что. Не задавайте вопросов о трансферном рынке. Мы ведем работу на рынке, но вы ничего не узнаете об этом в течение месяца.
Каждый день вы будете писать, что мы покупаем 50 игроков. Когда я вас читаю, я много смеюсь – мы уже как будто купили 70 игроков, все, кто на трансферном рынке, уже перешли в Наполи... Так что нет смысла об этом говорить, вы все это уже написали
Также ранее сообщалось, что Реал может совершить неожиданный трансфер.
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