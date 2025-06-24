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Футбол

ПСЖ спокойно переиграл Сиэтл, Атлетико не смог справиться с Ботафого

Завершился групповой этап Клубного чемпионата мира для квартета B.
Сегодня, 00:02       Автор: Василий Медвидь

В рамках Клубного чемпионата мира прошел третий тур группового этапа для группы B.

В Сиэтле местный Сиэтл Саундерс принимал ПСЖ.

Поддержка родных трибун не помогла американскому коллективу. Еще в первом тайме парижане усилиями Хвичи Кварацхелии открыли счет.

Во второй 45-минутке Ашраф Хакими установил окончательный счет, удвоив преимущество своей команды.

Сиэтл - ПСЖ 0:2

Голы: Кварацхелия, 35, Хакими, 68

В то же время, в Пасадене, штат Калифорния, прошел матч между Атлетико и Ботафого.

Мадридцам победа и не просто победа, а разгром был нужнее, но добиться необходимого результата коллектив Диего Симеоне не сумел, хотя и постоянно давил на ворота соперника.

"Матрасники" смогли забить всего один раз и этого не хватило, чтобы пройти в плей-офф.

Атлетико - Ботафого 1:0

Гол: Гризманн, 87

Турнирная таблица группы B

  1. ПСЖ - 6
  2. Ботафого - 6
  3. Атлетико - 6
  4. Сиэтл - 0

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