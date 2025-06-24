ПСЖ спокойно переиграл Сиэтл, Атлетико не смог справиться с Ботафого
В рамках Клубного чемпионата мира прошел третий тур группового этапа для группы B.
В Сиэтле местный Сиэтл Саундерс принимал ПСЖ.
Поддержка родных трибун не помогла американскому коллективу. Еще в первом тайме парижане усилиями Хвичи Кварацхелии открыли счет.
Во второй 45-минутке Ашраф Хакими установил окончательный счет, удвоив преимущество своей команды.
Сиэтл - ПСЖ 0:2
Голы: Кварацхелия, 35, Хакими, 68
В то же время, в Пасадене, штат Калифорния, прошел матч между Атлетико и Ботафого.
Мадридцам победа и не просто победа, а разгром был нужнее, но добиться необходимого результата коллектив Диего Симеоне не сумел, хотя и постоянно давил на ворота соперника.
"Матрасники" смогли забить всего один раз и этого не хватило, чтобы пройти в плей-офф.
Атлетико - Ботафого 1:0
Гол: Гризманн, 87
Турнирная таблица группы B
- ПСЖ - 6
- Ботафого - 6
- Атлетико - 6
- Сиэтл - 0
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