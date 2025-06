Винисиус Жуниор назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор высказался о своем будущем.

Бразильский футболист заявил, что не собирается никуда уходить из клуба.

🚨🤍 Vini Jr: “Real Madrid is the club of my life! I hope to continue here for many and many years”.



“I love Real Madrid. I owe everything to this club. Pressure and criticism are not a problem. I’m so happy with this club, the new coach Xabi and these players”. pic.twitter.com/m3YrAhl2oH