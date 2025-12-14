Бойко проиграл свой первый в карьере полуфинал рейтингового турнира

В ночь на воскресенье, 14 декабря, в английском Блэкпуле состоялся полуфинальный матч турнира 2025 Snooker Shoot Out, в котором выступил украинец Юлиан Бойко.

Для 20-летнего украинского снукериста это был первый в карьере полуфинал рейтингового соревнования, а его соперником стал чемпион мира 2015 года англичанин Стюарт Бингем.

Украинец не сумел пробиться в финал турнира, уступив английскому сопернику со счетом 35:44.

2025 Snooker Shoot Out. Полуфинал

Стюарт Бингем (Англия) - Юлиан Бойко (Украина) 44:35

Стоит отметить, что в финале турнира Бингем уступил со счетом 8:63 соотечественнику Альфи Бердену, который впервые в карьере выиграл рейтинговый турнир.

Бойко за выход в полуфинал получил 8 тысяч фунтов.

Ранее на турнире украинец обыграл в первом раунде египтянина Хатема Яссина (38:2), затем одолел китайца Сюй Ичена (55:25), Оливера Лайнса из Англии (54:34), еще одного англичанина Эллиота Слессора (35:17), а в четвертьфинале победил Юаня Сицзяня из Китая (28:18).

