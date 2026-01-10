iSport.ua
Русский Українська
Другие

Бойко победно начал квалификацию к Welsh Open

Украинец оказался в шаге от основного этапа.
Сегодня, 14:14       Автор: Антон Федорцив
Юлиан Бойко / Getty Images
Юлиан Бойко / Getty Images

Отечественный снукерист Юлиан Бойко одолел стартовый квалификационный раунд Открытого чемпионата Уэльса. Он победил тайца Чатчапонга Наса (4:2).

В первых двух фреймах украинец контролировал ход событий. Бойко оформил зачетные серии в 57 и 78 очков соответственно. Далее начались качели, поэтому оппонент подобрался в упор (2:3).

Решающим стал шестой фрейм. Бойко организовал один из лучших брейков сезона, набрав 96 пунктов подряд, и дожал Насу. Следующим соперником украинского снукериста будет бельгиец Бен Мертенс.

Напомним, ранее Бойко проиграл первый в карьере полуфинал рейтингового турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Бойко Welsh Open

Статьи по теме

Бойко проиграл свой первый в карьере полуфинал рейтингового турнира Бойко проиграл свой первый в карьере полуфинал рейтингового турнира
Бойко впервые в карьере пробился в полуфинал рейтингового турнира Бойко впервые в карьере пробился в полуфинал рейтингового турнира
Бойко драматически проиграл в квалификации UK Championship Бойко драматически проиграл в квалификации UK Championship
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship

Видео

ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Другие страны15:45
Кубок африканских наций-2025: Алжир будет противостоять Нигерии, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала
Европа15:30
Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
Европа14:52
Ювентус получил вариант с сыном легенды Милана
Формула 114:51
Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но...
Европа14:28
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с Барселоной
Снукер14:14
Бойко победно начал квалификацию к Welsh Open
Теннис14:07
Костюк накануне решающего матча в Брисбене: Я не ощущаю давления
Биатлон13:43
Джакомель выиграл пасьют в Оберхофе, Пидручный прорвался в десятку
Олимпийские игры13:37
Первый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане завершился форс-мажором из-за льда
Европа13:17
Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK