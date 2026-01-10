Бойко победно начал квалификацию к Welsh Open

Украинец оказался в шаге от основного этапа.

Отечественный снукерист Юлиан Бойко одолел стартовый квалификационный раунд Открытого чемпионата Уэльса. Он победил тайца Чатчапонга Наса (4:2).

В первых двух фреймах украинец контролировал ход событий. Бойко оформил зачетные серии в 57 и 78 очков соответственно. Далее начались качели, поэтому оппонент подобрался в упор (2:3).

Решающим стал шестой фрейм. Бойко организовал один из лучших брейков сезона, набрав 96 пунктов подряд, и дожал Насу. Следующим соперником украинского снукериста будет бельгиец Бен Мертенс.

Напомним, ранее Бойко проиграл первый в карьере полуфинал рейтингового турнира.

