Айнтрахт увел из-под носа Баварии бомбардира сенсации Бундеслиги
Третья команда Германии усиливается перед Лигой чемпионов.
Франкфуртский Айнтрахт закрыл третий трансфер лета. "Орлы" приобрели нападающего Майнца Йонатана Буркардта, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард заключил с Айнтрахтом контракт на 5 лет. Буркардт стоил франкфуртцам ориентировочно 21 млн евро. Интерес к нему также проявляли мюнхенская Бавария и леверкузенский Байер.
В минувшем сезоне Буркардт провел 30 матчей во всех турнирах, в которых оформил 19 мячей. Результативность воспитанника "карнавальщиков" позволила команде финишировать на 6-й строчке в немецкой Бундеслиге.
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