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Футбол

Айнтрахт увел из-под носа Баварии бомбардира сенсации Бундеслиги

Третья команда Германии усиливается перед Лигой чемпионов.
Сегодня, 22:21       Автор: Антон Федорцив
Йонатан Буркардт / Getty Images
Йонатан Буркардт / Getty Images

Франкфуртский Айнтрахт закрыл третий трансфер лета. "Орлы" приобрели нападающего Майнца Йонатана Буркардта, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард заключил с Айнтрахтом контракт на 5 лет. Буркардт стоил франкфуртцам ориентировочно 21 млн евро. Интерес к нему также проявляли мюнхенская Бавария и леверкузенский Байер.

В минувшем сезоне Буркардт провел 30 матчей во всех турнирах, в которых оформил 19 мячей. Результативность воспитанника "карнавальщиков" позволила команде финишировать на 6-й строчке в немецкой Бундеслиге.

Напомним, дортмундская Боруссия подтвердила продажу Джейми Гиттенса в лондонский Челси.

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