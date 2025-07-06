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Футбол

Виейра заблокировал переход легенды АПЛ в Дженоа

Джейми Варди не сможет стать одноклубником Руслана Малиновского.
Вчера, 23:27       Автор: Василий Медвидь
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

Экс-нападающий Лестера Джейми Варди мог стать партнером по клубу украинца Руслана Малиновского.

Как сообщает La Reppublica, Варди согласовал условия контракта с Дженоа, но переходу помешал Патрик Виейра.

Руководитель «грифонов» наложил вето на трансфер Джейми в качестве свободного агента. Причины такого решения французского специалиста неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Дженоа подписала конкурента Малиновскому.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Джейми Варди

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