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Футбол

Наполи усилился звездой ПСВ

Чемпион Италии оформил очередной трансфер.
Сегодня, 18:51       Автор: Антон Федорцив
Ноа Ланг / Getty Images
Ноа Ланг / Getty Images

Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг перебрался в Серию A. Итальянский Наполи выкупил вингера из ПСВ Эйндховен, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландский гранд получил за атакующего универсала 25 млн евро. Ланг заключил с "партенопейцами" контракт на 5 лет. Нападающий стал пятым новичком Наполи этим летом.

В прошлом сезоне Ланг сыграл 44 поединка во всех турнирах, в которых оформил 14 голов и 12 ассистов. Ранее он защищал цвета бельгийского Брюгге, нидерландского Твенте и амстердамского Аякса.

Напомним, миланский Интер нацелился на лидера Аталанты Адемолу Лукмана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ПСВ Ноа Ланг

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