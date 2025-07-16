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Футбол

Интер настроен подписать лидера Аталанты

"Нерадзурри" осталось договориться с клубом.
Сегодня, 19:18       Автор: Антон Федорцив
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Нападающий Аталанты Адемола Лукман близок к прощанию с Бергамо. Миланский Интер готов приобрести нигерийца, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио в X.

Звезда "Богини" стала главной трансферной целью вице-чемпиона Италии в линию атаки. "Нерадзурри" согласовали с Лукманом условия личного контракта. "Богине" миланцы готовы предложить 40 млн евро.

В прошлом сезоне Лукман провел 40 матчей во всех турнирах, в которых оформил 20 голов и 7 ассистов. Контракт нападающего с Аталантой действует до лета 2027 года. На Атлете Адзурри д'Италия он провел три года.

Тем временем итальянский Наполи сделал предложение Удинезе по поводу Лоренцо Лукки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Интер Милан Адемола Лукман

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