МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ

Состоялся 1-й тур Летней серии английской Премьер-лиги. Соревнования в этом году принимают американские штаты Нью-Джерси, Иллинойс и Джорджия.

В первом поединке ливерпульский Эвертон разгромно уступил Борнмуту. Виталий Миколенко отыграл все 90 минут за "ирисок" и отличился желтой карточкой. Центрбек же "вишен" Илья Забарный появился на 66-й минуте.

Именно во второй половине Борнмут и добился результата. Открыл счет классным выстрелом в верхний угол с линии штрафной Биллинг. Затем Уаттара продавил оборону и попал в ближний. А потом Аду Аджей воспользовался неосторжным пасом назад.

Манчестер Юнайтед одержал победу над лондонским Вест Хэмом. В дебюте Фернандеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый. В начале второго тайма он же мастерски забросил за воротничок киперу. Гол Боуэна не спас "железяк".

Летняя серия АПЛ, 1-й тур

Эвертон – Борнмут – 0:3

Голы: Биллинг, 55, Уаттара, 59, Аду Аджей, 69

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1

Голы: Фернандеш, 5 (пенальти), 52 – Боуэн, 63

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