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Футбол

Забарный и Миколенко потерпели поражения в летней лиге АПЛ

Манкунианцы разгромили Борнмут, а Эвертон уступил Вест Хэму.
Сегодня, 08:03       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Юнайтед - Борнмут / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Борнмут / Getty Images

В ночь на четверг, 31 июля, в США были сыграны два матча летней лиги АПЛ.

В Чикаго Манчестер Юнайтед встеречался с Борнмутом Ильи Забарного, украинец вышел в старте и отыграл 76 минут.

Манкунианцы открыли счет уже на 7-й минуте благодаря голу Расмуса Хейлунда. На 25-й минуте Доргу удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме Борнмут смог выравнять игру, однако пропустил еще дважды - отличились Диалло и Уильямс. И лишь в концовке де Лигт подарил "вишням" один гол, забив в свои ворота.

Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:1
Голы: Хейлунд, 7, Доргу, 25, Диалло, 53, Уильямс, 72 - де Лигт (автогол), 88

Также в Чикаго свой матч сыграли и Вест Хэм с Эвертоном. Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

"Ириски" первыми открыли, забив уже на 17-й минуте. Но еще до конца первого тайма Лукас Пакета сравнял счет.

Второй тамй оказался менее зрелищным, чем первый, но именно Вест Хэм сумел воспользоваться одним из своих немногочисленных моментов. На 64-й минуте Никлас Фюллькруг забил победный гол.

Вест Хэм - Эвертон 2:1 
Голы: Пакета, 41, Фюллькруг, 64 - Гуэ, 17

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