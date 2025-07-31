Забарный вплотную приблизился к переходу в ПСЖ
Украинец оказался в шаге от рядов победителя Лиги чемпионов.
Французский Пари Сен-Жермен вышел на финишную прямую трансфера украинца Ильи Забарного. Чемпион Лиги 1 серьезно продвинулся в переговорах с английским Борнмутом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.
Сторонам осталось согласовать мелкие детали сделки. По условиям личного контракта Забарного ПСЖ договорился еще в мае. Центрбек подпишет 5-летний договор с парижанами.
В прошлом сезоне Забарный сыграл 39 поединков во всех турнирах. Киевское Динамо заработает ориентировочно 20-25 % от продажи воспитанника в чемпионат Франции.
Тем временем украинец Артем Довбик может перебраться в АПЛ из итальянской Ромы.
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