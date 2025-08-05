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Футбол

Астон Вилла подпишет лучшего бомбардира французского клуба

Эванн Гессан уже завтра пройдет медосмотр.
Вчера, 23:28       Автор: Андрей Безуглый
Эванн Гессанд / Getty Images
Эванн Гессанд / Getty Images

Астон Вилла ведет переговоры о переходе Эванна Гессана, пишет L’Equipe.

24-летний ивуариец стал лучшим бомбардиров Ренна в прошлом сезоне, отметившись 12 голами.

Ожидается, что переход обойдется бирмингемцам в 35 млн евро, а сам футболист подпишет пятилетний контракт.

Уже в среду, 6 августа, Гессан должен прибыть в Англию для прохождения медосмотра и подписи бумаг.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Ньюкасл достигли прогресса по Шешко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

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