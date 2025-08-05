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Футбол

Шешко согласовал контракты с обоими претендентами

Выбор между Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед будет делать РБ Лейпциг.
Вчера, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Форвард РБ Лейпциг Беньямин Шешко уже имеет договоренности с другими клубами.

Как пишет Флориан Плеттенберг, словенец согласовал контракт и с Манчестер Юнайтед, и с Ньюкаслом.

Напомним, что оба клуба уже сделали свои предложения, и "сороки" предложили на 5 млн евро большую сумму.

На текущий момент сам клуб будет решать, кому продать нападающего, однако в этом вопросе учтут мнение самого Шешко.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед решил сохранить своего ветерана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Беньямин Шешко

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