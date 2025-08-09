Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ

Илья будет зарабатывать довольно скромно, как для игрока парижан.

Центрбек Илья Забарный уже почти официально стал игроком ПСЖ.

Французскому изданию Lequipe удалось узнать детали личного соглашения между сторонами. Илья подпишет контракт на 5 лет.

После вычета налогов зарплата Забарного составит 4,5 млн евро.

Илья будет зарабатывать на уровне Уильяма Пачо и Жоау Невеша. Из тех, чьи зарплаты известны, меньше зарабатывают только Арнау Тенас, Лукас Бералдо и Ли Кан Ин.

Напомним, что Борнмут уже нашел замену украинцу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!