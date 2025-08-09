iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ

Илья будет зарабатывать довольно скромно, как для игрока парижан.
Сегодня, 18:57       Автор: Василий Медвидь

Центрбек Илья Забарный уже почти официально стал игроком ПСЖ.

Французскому изданию Lequipe удалось узнать детали личного соглашения между сторонами. Илья подпишет контракт на 5 лет.

После вычета налогов зарплата Забарного составит 4,5 млн евро.

Илья будет зарабатывать на уровне Уильяма Пачо и Жоау Невеша. Из тех, чьи зарплаты известны, меньше зарабатывают только Арнау Тенас, Лукас Бералдо и Ли Кан Ин.

Напомним, что Борнмут уже нашел замену украинцу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027 Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель
Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Сборные19:29
Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
Европа19:26
Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель
Теннис19:10
Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати
Европа18:57
Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ
Европа18:42
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Европа18:28
Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба
Украина17:55
УПЛ: Кривбасс одержал победу над Металлистом 1925, ЛНЗ переиграл Эпицентр
Европа17:47
Миколенко травмировался в последнем матче предсезонной подготовки
Европа17:33
Борнмут быстро нашел замену Забарному
Украина17:28
ЛНЗ одержал домашнюю победу над Эпицентром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK