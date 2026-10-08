Ла Лига-2026/27, анонс 8-го тура: Барса против топ-обороны, Реал примет "желтую субмарину"

Для многих фанатов футбола международная пауза является настоящей каторгой. И вот наконец матчи сборных завершились, а вместе с ними возвращается клубный футбол.

В восьмом туре Ла Лиги нас снова ждут десять интересных поединков. Барселона возвращается к домашним матчам, а мадридский Атлетико отправится в гости к непростому Алавесу.

Малага – Эспаньол

9 октября | 22:00 | Ла Росаледа, Малага

Малага остается главным неудачником стартового отрезка сезона. "Анчоусы" еще ни разу не побеждали и с тремя очками находятся на последнем месте турнирной таблицы.

Однако международная пауза дала команде дополнительное время для подготовки, а потому хозяева попробуют удивить Эспаньол.

Каталонцы, в свою очередь, также ушли на перерыв не в лучшем настроении. Эспаньол проиграл два последних матча подряд, хотя до этого демонстрировал значительно лучшие результаты. Три недели без официальных поединков могли многое изменить, поэтому остается лишь увидеть, в каком состоянии команды вернутся к чемпионату.

На сайте BETKING победа Малаги оценивается коэффициентом 2.80, ничья — 3.14, а успех Эспаньола — 2.05.

Райо Вальекано – Атлетик

10 октября | 15:00 | Эстадио де Вальекас, Мадрид

Еще один довольно равный по силам поединок — матч между Райо Вальекано и Атлетиком. Для команды из Бильбао международная пауза наступила довольно некстати.

У басков была неплохая серия из четырех матчей без поражений, которая позволила им закрепиться на десятом месте в турнирной таблице.

Райо Вальекано также демонстрировал неплохой футбол и имеет в своем активе восемь очков. Поэтому выделить очевидного фаворита в этом противостоянии очень сложно.

В линии BETKING коэффициенты на победу Райо Вальекано составляют 2.66, на ничью — 3.33, а на успех Атлетика — 2.60.

Алавес – Атлетико

10 октября | 17:15 | Мендисорроса, Витория-Гастейс

Алавес был главной сенсацией старта сезона. Команда начала кампанию очень уверенно — три победы и одна ничья в первых четырех матчах. Однако затем наступил спад: два поражения и ничья в последнем поединке перед международной паузой.

Возможно, трехнедельный перерыв поможет Алавесу собраться и снова выдать качественный отрезок чемпионата. Правда, сделать это будет очень сложно, ведь соперником станет мадридский Атлетико.

Команда Диего Симеоне начала сезон не идеально, но достаточно хорошо. Сейчас "матрасники" опережают в турнирной таблице мадридский Реал и делят второе место с Бетисом. До невероятной Барселоны пока далеко всем коллективам, но Атлетико подходит к этому матчу на серии из трех побед подряд и точно хочет продолжить ее после международной паузы.

К тому же у "матрасников" фактически нет проблем. Ли Кан Ин получил повреждение, но оно не очень серьезное. А вот у соперника их больше, например, из сборной Финляндии с травмой приехал защитник Вилле Коски.

Букмекеры BETKING оценивают победу Алавеса коэффициентом 4.20, ничью — 3.66, а триумф Атлетико — 1.81.

Барселона – Хетафе

10 октября | 19:30 | Spotify Камп Ноу, Барселона

Барселону Ханси Флику ждет непростая задача. Каталонцы возвращаются к клубному футболу матчем против команды с одной из лучших оборонительных линий в чемпионате. Хетафе пропустил столько же голов, сколько и сама Барселона, — всего семь в семи матчах.

Другое дело — атака. Барселона уже забила 31 мяч, тогда как на счету Хетафе всего четыре гола. Вряд ли эта команда будет пытаться играть с каталонцами в открытый футбол. Вполне можем увидеть осторожный поединок с минимальным количеством моментов.

Конечно, каталонцы будут фаворитами игры. Если Хетафе сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение первых 20–25 минут, интрига в этом матче может быть очень интересной.

Но есть одно важное "но"... Рафинья получил повреждение в сборной Бразилии и вполне возможно, пропустит этот поединок. Посмотреть на Барселону без своего лидера, конечно, будет очень интересно.

В BETKING коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 2.25. Вариант "обе не забьют" оценивается в 1.62.

Реал Мадрид – Вильярреал

10 октября | 22:00 | Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Мадридский Реал перед паузой на матчи сборных, если вы уже призабыли, потерпел свое второе поражение в сезоне Ла Лиги, уступив Атлетико в столичном дерби со счетом 1:2. Этот результат оставил "сливочных" вне топ-3 турнирной таблицы.

Чтобы вернуться в тройку лучших, Реалу, безусловно, необходимо побеждать в матче против Вильярреала.

Удастся ли это сделать? Килиан Мбаппе получил повреждение и пропустил несколько матчей сборной Франции, Дин Хейсен пропустит матч из-за дисквалификации, а многие другие игроки, которые были в сборных, приедут не слишком отдохнувшими…

"Желтая субмарина" начала сезон далеко не лучшим образом — без побед в первых пяти матчах. Однако в последних двух поединках Вильярреал одержал победы и несколько улучшил свое положение.

Возможно, международная пауза наступила для Вильярреала очень некстати, ведь команда только начала набирать обороты.

Эксперты BETKING предлагают коэффициент 1.71 на тотал больше 3.5 гола и 2.10 на тотал меньше 3.5.

Эльче – Сельта Виго

11 октября | 15:00 | Мартинес Валеро, Эльче

Еще один поединок между довольно равными соперниками — встреча Эльче и Сельты из Виго. Сельта, хоть и находится в нижней половине турнирной таблицы, в последних четырех матчах не проигрывала. Правда, три из них команда завершила вничью.

Впрочем, называть Сельту фаворитом противостояния с Эльче также не стоит, даже несмотря на то, что хозяева находятся в зоне вылета. В своем предыдущем матче, который состоялся три недели назад, Эльче одержал первую победу в сезоне и покинул последнюю строчку турнирной таблицы. Теперь команда попробует еще больше улучшить свое положение.

На сайте BETKING победа Эльче оценивается коэффициентом 2.66, ничья — 3.33, а успех Сельты — 2.60.

Реал Сосьедад – Депортиво

11 октября | 17:15 | Аноэта, Сан-Себастьян

В следующем матче встретятся соседи по турнирной таблице. И Реал Сосьедад, и Депортиво имеют в своем активе по 10 очков и разделяют седьмую и восьмую строчки соответственно.

Поэтому ожидаем еще одного равного противостояния, в котором каждый из соперников получит возможность улучшить свое положение.

В линии BETKING коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 1.80. Вариант "обе не забьют" оценивается в 1.95.

Бетис – Осасуна

11 октября | 19:30 | Ла Картуха, Севилья

Даже потеря очков в последнем матче не помешала Бетису обойти мадридский Реал в турнирной таблице и остаться на третьем месте. Сейчас команда из Севильи проводит очень неплохой старт сезона и претендует на то, чтобы снова завершить чемпионат в зоне Лиги чемпионов.

Первым соперником после международной паузы станет Осасуна. И это одна из тех команд, которым трехнедельный перерыв, скорее всего, пошел на пользу. После довольно неплохого старта сезона у Осасуны началась серия неудач: в последних четырех поединках команда трижды проиграла и еще один раз сыграла вничью.

Осасуна опустилась в таблице на 13-ю строчку и точно намерена улучшить свои позиции. Правда, сделать это в матче против Бетиса будет невероятно сложно.

Букмекеры BETKING дают 1.55 на победу Бетиса, 4.25 на ничью и 5.50 на успех Осасуны.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ГАУ «ПлейСити» № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ № 245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ № 559 от 21.11.2024), выданы сроком на 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!