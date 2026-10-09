iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер сборной Германии может вернуться в свой бывший клуб

Юлиан Нагельсманн все еще на хорошем счету в Лейпциге.
Сегодня, 09:50       Автор: Андрей Безуглый
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Бывший тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может вернуться в свой бывший клуб, пишет Sky Sport.

Напомним, что до Бундестим Нагельсманн успел поработать в Хоффенхайме, РБ Лейпциге и Баварии.

И в системе Ред Булл все еще высоко мнения о немецком специалисте. Оливер Минцлафф все еще поддерживает Нагельсманна и его идеи.

Текущий тренер "быков" Мартин Демичелис находится под давлением, так как его команда находится лишь на девятой строчке.

Тем не менее аргентинец пока пользуется доверием руководства, и о скором увольнении речь пока не идет. Однако если результаты не улучшатся, Нагельсманн - первый выбор на должность тренера.

Ранее также сообщалось, что тренера Саутгемптона все же наказали за шпионаж.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Галичанка потеряла своего капитана на долгий срок Галичанка потеряла своего капитана на долгий срок
Гран-при Сингапура: Расселл стал быстрейшим на первой и единственной практике Гран-при Сингапура: Расселл стал быстрейшим на первой и единственной практике
Расселл стартует последним на Гран-при Сингапура Расселл стартует последним на Гран-при Сингапура
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: возвращение европейского клубного футбола
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Другие13:53
Галичанка потеряла своего капитана на долгий срок
Формула 113:20
Гран-при Сингапура: Расселл стал быстрейшим на первой и единственной практике
Формула 112:55
Расселл стартует последним на Гран-при Сингапура
Теннис12:30
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
Европа11:57
Довбик получил в партнеры именитого ветерана
Украина11:20
Верес - Шахтер: анонс матча чемпионата Украины
Европа11:06
Клуб игрока сборной Украины выставлен на продажу
Европа11:00
Ла Лига-2026/27, анонс 8-го тура: Барса против топ-обороны, Реал примет "желтую субмарину"
Европа10:23
"За него заплатят более 100 млн фунтов": бывший форвард МЮ выделил молодого нападающего
Украина10:00
УПЛ-2026/27, анонс 8-го тура: Динамо примет Карпаты, Буковина попробует снова одолеть гранда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK