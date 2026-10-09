Экс-тренер сборной Германии может вернуться в свой бывший клуб

Юлиан Нагельсманн все еще на хорошем счету в Лейпциге.

Бывший тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может вернуться в свой бывший клуб, пишет Sky Sport.

Напомним, что до Бундестим Нагельсманн успел поработать в Хоффенхайме, РБ Лейпциге и Баварии.

И в системе Ред Булл все еще высоко мнения о немецком специалисте. Оливер Минцлафф все еще поддерживает Нагельсманна и его идеи.

Текущий тренер "быков" Мартин Демичелис находится под давлением, так как его команда находится лишь на девятой строчке.

Тем не менее аргентинец пока пользуется доверием руководства, и о скором увольнении речь пока не идет. Однако если результаты не улучшатся, Нагельсманн - первый выбор на должность тренера.

Ранее также сообщалось, что тренера Саутгемптона все же наказали за шпионаж.

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