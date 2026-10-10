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Футбол

Арсенал с камбеком разобрался с Лидсом

Гости дали "канонирам" серьезный бой.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Бруно Гимараэш / Getty Images
Бруно Гимараэш / Getty Images

В субботу, 10 октября, Арсенал дома принимал Лидс.

Первый тайм прошел довольно неожиданным образом. "Канониры" пытались контролировать игру, но ничего не могли поделать с защитой соперника.

Лидс же сумел провести пару хороших атак и был очень близок к тому, чтобы открыть счет.

Во втором тайме им наконец это удалось усилиями Джеймса Джастина, который отправил мяч точно в девятку. Однако счет продержался недолго, уже вскоре Калафьори забил ответный мяч.

Исход матча решил пушечный удар Гимараэша, который и принес Арсеналу три очка.

Статистика матча Арсенал - Лидс 6-го тура АПЛ

Арсенал - Лидс 2:1
Голы: Калафьори, 62, Гимараэш, 70 - Джастин, 55

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 2 - 4
Фолы: 12 - 20

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