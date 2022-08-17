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Кучер: Цель Днепра-1 - попасть в группу Лиги Европы

Главный тренер "спортклубовцев" провел пресс-конференцию в преддверии матча против АЕКа
Сегодня, 19:27
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1
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В рамках плей-офф квалификации Лиги Европы СК Днепр-1 встретится с АЕКом из города Ларнака.

Наставник днепровского клуба Александр Кучер ответил на вопросы журналистов в преддверии матча.

Это дебют для меня и команды. Готовимся в плановом режиме. Ребята горят желанием, хотят уже играть. Надо не перегореть. Ожидаем завтрашнюю встречу.

Удовлетворен ли я кадрами в клубе? Не вижу смысла об этом говорить. Есть 11-15 игроков – это не важно. Кто хочет играть – будет выходить и играть за страну, за свой город, за команду. Этим все будет сказано.

У нас цель попасть в группу Лиги Европы. Я не вижу другой цели".

Также специалист опроверг информацию о том, что форвард "спортклубовцев" Артем Довбик улетел в Италию для прохождения медосмотра в Салернитане.

Довбик в Италию? Завтра будут играть только здоровые парни. И Артем", - заявил Кучер на предматчевой пресс-конференции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы Александр Кучер СК Днепр-1
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