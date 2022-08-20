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Боруссия Дортмунд - Вердер 2:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Вчера, 22:16
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В субботу, 20 августа, в рамках третьего тура Бундеслиги Боруссия принимала Вердер. Матч завершился победой гостей со счетом 2:3.

Голами в данной встрече за "шмелей" отметились хавбек Юлиан Брандт и крайний защитник Рафаэль Геррейро.

Под занавес встречи гости сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Вердеру хватило всего 6 минут, чтобы перевернуть исход матча в свою пользу.

Боруссия Дортмунд - Вердер 2:3

Голы: Брандт, 45, Геррейру, 77 - Бьюкенен, 89, Шмидт, 90, Берк, 90+5.

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс (Зюле, 62), Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Брандт (Азар, 62), Дауд (Джан, 18), Беллингем, Вольф, Модест (Мукоко, 81), Байно-Гиттенс (Рейна, 62).

Вердер: Павленка, Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 70), Гросс (Груев, 81), Битенкур (Шмидт, 70), Стаге (Шмид, 62), Фюллькруг, Дукш (Берк, 81).

Предупреждения: Фюллькруг, Модест, Джан, Вольф, Ройс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео бундеслига
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