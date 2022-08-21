iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бохум - Бавария 0:7 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 22:23
Бохум - Бавария / Getty Images
Бохум - Бавария / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 21 августа, в рамках третьего тура Бундеслиги Бохум принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 7:0.

В первом тайме мюнхенцам удалось забить четыре гола. Забитые мячи на счету Сане, Комана, Де Лигта и Мане.

Во второй половине встречи Бавария забила еще трижды. Мане отличился с пенальти, Гнабри - с игры, а Гамбоа забил в свои ворота.

Бохум - Бавария 0:7

Голы: Сане, 4, Де Лигт, 25, Коман, 33, Мане, 42, 60, пен, Гамбоа, автогол, Гнабри, 76

Бохум: Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Хайнц, Джанко (Осеи-Туту, 70), Ферстер (Гуральски, 68), Лосилла, Штегер, Асано (Хольтманн, 68), Цоллер (Ламбропулос, 85), Хофманн.

Бавария: Нойер, Павар (Мазрауи, 67), Упамекано, де Лигт, Эрнандес (Станишич, 62), Забитцер (Гравенберх, 62), Киммих, Коман, Мюллер (Гнабри, 67), Мане (Видович, 72), Сане.

Предупреждение: Джанко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео бундеслига
0 0 0

Статьи по теме

Бавария на выезде разгромила Бохум Бавария на выезде разгромила Бохум
Зеленский поддержал Усика в преддверии боя с Джошуа Зеленский поддержал Усика в преддверии боя с Джошуа
Борнмут - Арсенал 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Борнмут - Арсенал 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Боруссия Дортмунд - Вердер 2:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Вердер 2:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

23:20
Кайрен Уилсон стал победителем European Masters по снукеру
Легкая атлетика22:57
Магучих стала чемпионкой Европы по легкой атлетике
Европа22:50
Вильярреал на выезде обыграл Атлетико
Европа22:23
Бохум - Бавария 0:7 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Европа22:18
Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити: Видео голов и обзор матча
Европа21:49
Гвардиола - о поединке с Ньюкаслом: Это был правильный футбольный матч
Лига Чемпионов21:46
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Европа21:25
Наполи обыграл Монцу, забив четыре безответных гола
Европа21:04
Малиновский попал в основу на матч против Милана
Европа20:57
Тренер Аякса опроверг информацию о переходе Антони в Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK