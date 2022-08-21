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Футбол

По стопам Баварии: ПСЖ на выезде разгромил Лилль

Троица Месси-Мбаппе-Неймар организовали семь голов в ворота соперника.
Вчера, 23:44
Лилль - ПСЖ / Getty Images
Лилль - ПСЖ / Getty Images
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В воскресенье, 21 августа, в рамках третьего тура Лиги 1 Лилль встречался с ПСЖ. Матч завершился победой гостевой команды со счетом 1:7.

Атакующее трио в лице Месси, Неймара и Мбаппе организовало разгром соперника. Линия атаки участвовала во всех голах команды, а самым результативным футболистом стал бразилец, на счету которого 2 гола и 3 ассиста.

В свою очередь хозяева поля сумели ответить лишь одним голом, отметившись на 54-й минуте усилиями Бамба.

После трех туров Лилль идет на 12 месте с 4 очками, а ПСЖ занимает первую строчку, набрав 9 баллов.

Лилль - ПСЖ 1:7

Голы: Бамба 54 – Мбаппе 1, 66, 87, Месси 27, Хакими 39, Неймар 43, 52

Лилль: Жардим – Исмаили, Алессандро (Джало, 71), Фонте, Диаките – Гомес, Андре (Мартин, 59) – Бамба, Языджи (Жегрова, 58), Гудмундссон (Виржиниус, 59) – Дэвид

ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Маркиньос, Рамос (Данилу, 81) – Мендеш (Бернат, 63), Витинья (Паредес, 84), Верратти (Саншеш, 63), Хакими (Мукиеле, 81) – Месси – Неймар, Мбаппе

Предупреждения: Андре 39, Дэвид 83 – Рамос 34

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль ПСЖ Лига 1
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