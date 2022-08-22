Пятки Левандовски и Фати, точность Де Брюйне, тонкость Мбаппе и другие: лучшие асиссты вечера

В воскресенье, 21 августа, состоялись очередные матчи в топ-пяти чемпионатах Европы: Англия, Испания, Германия, Италия и Франции.

Всего было сыграно 19 игр, в которых команды забили 61 гол. Взятие ворот было, как со стандартов, включая пенальти, так и с игры.

Голевой удар - это финальная фаза гола, а многие голы стают возможные благодаря партнерам, которые делают изумительные голевые передачи.

ISPORT.ua собрал лучшие ассисты вечера, которые имеют фантастически элементы, а в некоторых даже магические.

Каталонская Барселона добыла разгромную победу над Реал Сосьедадом (4:1). Главными героями встречи стали нападающий Роберт Левандовски и Ансу Фати.

Юный испанец, кроме гола, отметился двумя голевыми передачами. Пас от Фати на Усмана Дембеле был настолько решителен, что не все поняли, что это было пяткой.

Польский нападающий показал свои голевые способности, забивши дважды, но вот в способностях отдать красивый пас - не нужно сомневаться. Левандовски отдал закрученную передачу пяткой.

ПСЖ устроил голевой фурор в чемпионате Франции, выиграв у Лилля 7:1. Первый гол был забит уже на восьмой секунде, а его автором стал Килиан Мбаппе. Но взятия ворот не было бы, если бы не пас Лионеля Месси.

Брайтон умеет играть красиво, что показал победой над Вест Хэмом (2:0). По второму голу можно учиться, как вовремя отдать пас. Гросс вывел своей передачей Троссарда на гол.

Манчестер Сити лишился очков в игре с Ньюкаслом, сыграв 3:3. Однако даже ничьи могло и не быть, если бы двухходовка Кевина де Брюйне и Бернарду Силва. Бельгиец дал разрезающею передачу через две линии обороны, так что португальцу оставалось лишь поразить ворота.

P.S. Голы Мбаппе мы видели, а от интеллект он также проявил, сделав "no touch assist".

P.S.S. Комичное и яркое - это также бывает, но лучше об этом скажет Жьюлен Ляпорт, который отчаянно пытался достать мяч, но в итоге выкатил сопернику под голевой удар в моменте со вторым голом Тулузы в матче против Лорьяна (момент с голом начинается на 3:12).

Голы - голами, но также цените тех, кто становится соавтором взятия ворот.