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Клопп - о матче с МЮ: Это точно не тот результат, который мы хотели

Наставник "красных" высказался об очередном матче, который его команда не сумела выиграть.
Сегодня, 09:23
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
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В рамках третьего тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле встретился с Ливерпулем (2:1)

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился мыслями о прошедшем матче.

По словам немецкого специалиста, его команда заслужила на победу в матче.

"Соперник был агрессивнее нас. Они быстро попали в каркас, а затем забили гол. Мы начали все контролировать, играли так, как хотели. Нам местами не повезло против такого соперника, как «Ман Юнайтед», было бы хорошо забить и пойти со счетом 1:1 в раздевалку.

Это точно не тот результат, который мы хотели. Когда мы успокоились, у нас было огромное количество ударов как для выездного матча с «МЮ». Должны использовать больше этих моментов, во втором тайме Давид де Хеа совершил фантастический сейв. Если удается забить, то возвращаешься в игру. Потом нам в итоге не хватило ни времени, ни мощности.

‎Мы находимся в сложной ситуации с травмами, мы пережили эту неделю с 14-15 доступными футболистами. Теперь должны убедиться, чтобы и они не получили повреждения. Это противостояние ми должны были выиграть, я знаю, что это звучит смешно, но именно так я это видел.

Меня беспокоит наша ситуация, но так оно и есть. Сейчас готовимся к Борнмуту и Ньюкаслу", — сказал Клопп.

Стоит сказать, что в первых трех турах чемпионата Англии Ливерпуль добыл ноль побед при двух ничьих и одном проигрыше. У коллектива Эрика тен Хага одна победа при двух поражениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль манчестер юнайтед Юрген Клопп
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