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Бавария едва не проиграла Боруссии М, нанеся 35 ударов за весь матч

Мюнхенцы допустили первую потерю очков в сезоне.
Сегодня, 22:12
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images
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В субботу, 27 августа, в Мюнхене в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между Баварией и Боруссией из Менхенгладбаха. Встреча завершилась вничью 1:1.

Этот поединок стал доказательство того, что не стоит искать логики в футболе. Несмотря на тотальное преимущество, "ротен" умудрились пропустить в первом тайме после первого же удара по собственным воротам в исполнении Маркуса Тюрама.

Одиннадцать ударов за тайм - достаточно хороший результат. Но во второй половине подопечные Юлиана Нагельсманна нанесла еще 24 удара, 15 из которых попали в створ ворот Яна Зоммера.

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И как же иронично, что после 7:0 против Бохума, из 35 ударов Бавария реализовала всего один - гол на счету Лероя Сане. 

Несмотря на эту ничью, мюнхенцы продолжают лидировать с 10-ю очками в активе. Следующий матч они проведут против Униона, у которого также 10 очков. Боруссия же на своем поле будет принимать Майнц.

Бавария - Боруссия Менхенгладбах - 1:1
Голы: Сане, 83 - Тюрам, 43

Бавария: Нойер - Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис - Киммих, Забитцер (Мусиала, 68) - Коман, Мюллер, Сане (Де Лигт, 85) - Мане (Гнабри, 67)

Боруссия М: Зоммер - Скалли, Итакура, Элведи, Нетц - Крамер, Коне (Янчке, 85) - Хофманн (Херрманн, 85), Нойхаус (Фридрих, 77), Плеа (Вольф, 52) - Тюрам

Предупреждения: Киммих, Забітцер, Сане - Плеа.

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